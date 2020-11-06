Britney’in ‘baba’ davası!

Britney Spears, bir dönem sorunlar yaşadığı babası Jamie Spears’ı mirasından men etmek için harekete geçti. 38 yaşındaki şarkıcının, bu ayın başlarında mahkemeye başvurarak babasını varisleri arasından çıkarma talebinde bulunduğu öğrenildi. The Blast’ın haberine göre, 2008’den beri ortak görünen ve bilgisi dışında ekip kuran babasının ‘Spears’a ait eserler üzerinde tümüyle kontrol sağlamak’ teşebbüsünde bulunduğu iddia edildi. Dava 10 Kasım’da görülecek.