'Bu da şiddet, yeter!'

Serenay Sarıkaya, komedyen Cem Yılmaz’la ilişkiye başladığından beri gelen tepkilere Instagram’dan tepki gösterdi. ‘Aranızda yaş farkı var’ ve ‘Yakışmıyorsunuz’ gibi sürekli yazılan mesajlardan sonra, son olarak Ozan Güven’in kendisine platonik aşık olduğu haberleri üzerine oyuncu, “Sesim çıkmıyor diye bu kadar da ileri gidilmez ki... Bir gizemim yok. Ne yaşadığım belli. Bu da şiddetin başka türlüsü değil mi? Yeter!” notunu düştü.

“Ne kolay oldu insanların hayatına iftiralar atmak!” diye sözlerine devam eden Sarıkaya, “Sınır, etik ve ahlak bilmeden saldırmak. Her iftiraya, “Yok öyle değil” diyemem ki... Bu ne kadar yorucu... İnsanım ve duygularım var. Sanatçı kişiliğim sebebiyle neden bir entrika olmak zorunda ismimin geçtiği her konu? ‘Bu mesleği seçmenin bedellerinden’, ‘İsminin geçtiği her şey çok okunuyor’ ve ‘Olacak o kadar ünlüsün’ deniyor, kabul etmiyorum” şeklinde konuştu.