Bu dava bitmez: İnsanda biraz utanma olur!

Berk Oktay'ın basına da yansıyan Mal Rejimi Listesi'ni gören eski eşi Merve Şarapçıoğlu, sert konuştu: Kendi uydurduğu kalemler ve rakamlar üzerinden beni kendisine 250 bin TL borçlu göstermiş.

"SOKAK HAYVANLARINA BAĞIŞLAYACAĞIM"

Merve Şarapçıoğlu, "Belli ki yangından mal kaçırma derdinde. Bir insan eşiyle gittiği tatillerin kalem kalem hesabını mı tutar? İnsanda biraz utanma, sıkılma olur! Bu mal rejiminden hakkıma düşen payı da sokak hayvanlarına bağışlayacağım. Berk Oktay, kameralara sırıtacağına, sorulan sorulara açık yüreklilikle cevap versin! Kameralara oynayıp, şirin görünmeye çalışmasın! Durumu ortada" ifadelerini kullandı.