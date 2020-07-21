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21.07.2020 - 07:00 |

Bu defa tekne

Her yıl yaz dönemini Bodrum Torba’daki evinde geçiren Muazzez Ersoy, bu kez salgın nedeniyle bir ay sürecek tatilinin tamamını teknesinde ailesiyle geçirecek.

Bu defa tekne
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Her yıl yaz dönemini Bodrum Torba’daki evinde geçiren Muazzez Ersoy, bu kez salgın nedeniyle bir ay sürecek tatilinin tamamını teknesinde ailesiyle geçirecek. Aşırı titizliğiyle bilinen sanatçı, seyahat öncesi teknesini ozon sterilizasyon ile temizletti. Ersoy, aileye yeni katılan iki aylık oğlu Lucky ile poz verdi.

Seyfi Dursunoğlu'na veda! Son yolculuğuna uğurlandı17 Temmuz Cuma günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' karakterini yaratan 87 yaşındaki Seyfi Dursunoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Dursunoğlu'nu son yolculuğunda ünlü isimler yalnız bırakmadı.
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