Bu defa tekne

Her yıl yaz dönemini Bodrum Torba’daki evinde geçiren Muazzez Ersoy, bu kez salgın nedeniyle bir ay sürecek tatilinin tamamını teknesinde ailesiyle geçirecek. Aşırı titizliğiyle bilinen sanatçı, seyahat öncesi teknesini ozon sterilizasyon ile temizletti. Ersoy, aileye yeni katılan iki aylık oğlu Lucky ile poz verdi.