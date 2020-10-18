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18.10.2020 - 23:44 |

Bu hafta MasterChef'te kim elendi? 18 Ekim'de elenen isim kim?

MasterChef'te eleme heyecanı... İsmi yazılan 6 kişi bir hafta daha yarışmada kalabilmek için mücadele verdiler... Şimdi sıklıkla 'MasterChef'te kim elendi?' sorusu soruluyor.

Bu hafta MasterChef'te kim elendi? 18 Ekim'de elenen isim kim?
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MasterChef'in 80. bölümü bu akşam ekranlara geliyor. Haftanın son gününde her zaman olduğu gibi 6 kişi yarışmaya veda etmemek için mücadele veriyor. Peki, yarışmaya kim veda etti?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'in eleme gecesi devam ediyor. Özgül, Esra, Didem, Tanya, Uğur ve Emir tavuk ciğerinden yemek hazırladılar. ilk etapta Emir, Uğur ve Esra'nın yaptığı yemekler beğenildi ve bir hafta daha yarışmada kalmaya hak kazandılar... Tanya, Özgül ve Didem ikinci turda yarıştılar. Bu turdan 1'inci çıkan isim Özgül oldu. Birazdan elenen isim açıklanacak.

Magazin Haberleri Bülteni (18 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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