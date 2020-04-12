12.04.2020 - 07:00 |
‘Bugünleri atlatacağız’
Burcu Biricik, 10 sene önce üniversitede çektiği kısa filmini, Instagram’dan yayınladı.
Yaşanan bir patlama sonrasında, sokağa çıkma yasağı olduğu için canlandırdığı Toprak karakterinin evdeki sürecini anlattığı projeyle ilgili oyuncu, “Bugünümüzü anlatır gibi... Bu zamanı atlatacağız hep birlikte! Sokaklarda yine cıvıl cıvıl dolaşıp, birbirimize sarılıp güleceğiz” notunu düştü.
İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.