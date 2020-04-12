‘Bugünleri atlatacağız’

Yaşanan bir patlama sonrasında, sokağa çıkma yasağı olduğu için canlandırdığı Toprak karakterinin evdeki sürecini anlattığı projeyle ilgili oyuncu, “Bugünümüzü anlatır gibi... Bu zamanı atlatacağız hep birlikte! Sokaklarda yine cıvıl cıvıl dolaşıp, birbirimize sarılıp güleceğiz” notunu düştü.