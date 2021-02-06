Bülent Şengörür kimdir? Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür kaç yaşında?

Prof. Dr. Bülent Şengörür'ün yaşamı gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı. Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Şengörür atandı. Peki Prof. Dr. Bülent Şengörür kimdir?

PROF. DR. BÜLENT ŞENGÖRÜR KİMDİR?

1958 yılında Adapazarı'nda doğan Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden lisans, 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans ve 1994 yılında doktora derecelerini almıştır.

1994 yılında Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamış, 1995 yılında Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalında Yardımcı Doçent, 2006 yılında Doçent, 2010 yılında Profesörlüğe yükselmiştir. Uzmanlık alanları; Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, Su Kalitesi ve Su Kirliliği bir de Havza Yönetimidir.

Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, Sakarya Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptığı süreç içinde; Yüksekokul Müdürlüğü, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünde Bölüm Başkanlığı ve Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.