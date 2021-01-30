MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Burak Deniz: Didem Soydan'la gizlimiz saklımız yok
30.01.2021 - 09:31 |

Burak Deniz: Didem Soydan'la gizlimiz saklımız yok

Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan ile gizlenmediklerini söyledi: Pandemi yüzünden dışarı çıkmıyoruz. Yoksa gizlimiz saklımız yok.

Burak Deniz: Didem Soydan'la gizlimiz saklımız yok
ABONE OL

Burak Deniz önceki gün Kuruçeşme’deki bir büfeden sandviç alırken görüntülendi. 'Maraşlı' dizisindeki rol arkadaşı Alina Boz’la uyumunun iyi olduğunu dile getiren Deniz, "Diziyi izleyenler sevdi. Çok iyi geri dönüşler aldık. İyi bir ekibimiz var. Yorumlarda güzel olunca, her şey güzel oluyor" dedi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Didem Soydan'dan Burak Deniz açıklaması

Hürriyet'in haberine göre; ünlü oyuncu, sevgilisi Didem Soydan’ın “Beni, Burak ile hiç göremediniz ki” sözleri hakkında da açıklama yaptı. Deniz, "Yani çekemediniz gibi demek istemiş. Yoksa bizim gizlimiz saklımız yok. Görüyorsunuz sandviç aldım, sete gidiyorum. Pandemi var, dışarı çıkamıyoruz, yapacaklarımız kısıtlı. Yoksa gizleyecek, saklayacak bir durumumuz yok" ifadelerini kullandı.

 

    Magazin Haberleri Bülteni (30 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Christoph Daum'dan Mesut Özil sözleri: Muazzam bir baskı onu bekliyor

    Christoph Daum'dan Mesut Özil sözleri: Muazzam bir baskı onu bekliyor

    Fenerbahçe'de gözler Pelkas-Thiam ikilisinde

    Fenerbahçe'de gözler Pelkas-Thiam ikilisinde

    Mesut Özil'de karar Erol Bulut'un

    Mesut Özil'de karar Erol Bulut'un

    West Bromwich Diagne'den sonra Okay'ı da alıyor

    West Bromwich Diagne'den sonra Okay'ı da alıyor

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet