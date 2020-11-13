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13.11.2020 - 16:16 |

Burak Deniz'in babası Teoman Deniz hayatını kaybetti

Oyuncu Burak Deniz'in babası Teoman Deniz, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Burak Deniz'in babası Teoman Deniz hayatını kaybetti
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Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Burak Deniz'in babası Teoman Deniz hayatını kaybetti.

tv100'ün haberine göre; Teoman Deniz'in, çarşamba günü kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Oyuncunun babası, dün düzenlenen cenaze töreniyle İzmit'te son yolculuğuna uğurlandı.,

Büyük bir üzüntü yaşayan Burak Deniz'e, sevgilisi Didem Soydan'ın moral verdiği öğrenildi. 

Van'da mültecileri taşıyan minübüs takla attıVan- Erciş Karayolundaki Çakırbey Mahallesi yakınlarında kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralandı.
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Cadde Yazarları

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