08.05.2020 - 11:25 |
Burak Hakkı anneannesiyle bakla ayıkladı
Corona virüs salgını öncesi Çanakkale'deki çiftliğine giden oyuncu Burak Hakkı, anneannesi ile bakla ayıkladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Covid-19 salgınından korunmak için Çanakkale'deki çiftliğine giden Burak Hakkı, doğanın tadını çıkartıyor. Karantina günlerini meyve ve sebze yetiştirerek geçiren Hakkı, çiftlik hayatından kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.
Yakışıklı oyuncu son olarak anneannesi ile bakla ayıkladıkları anları sosyal medya hesabından "Bakla yarışı" notuyla yayınladı.