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08.05.2020 - 11:25 |

Burak Hakkı anneannesiyle bakla ayıkladı

Corona virüs salgını öncesi Çanakkale'deki çiftliğine giden oyuncu Burak Hakkı, anneannesi ile bakla ayıkladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Burak Hakkı anneannesiyle bakla ayıkladı
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Covid-19 salgınından korunmak için Çanakkale'deki çiftliğine giden Burak Hakkı, doğanın tadını çıkartıyor. Karantina günlerini meyve ve sebze yetiştirerek geçiren Hakkı, çiftlik hayatından kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Yakışıklı oyuncu son olarak anneannesi ile bakla ayıkladıkları anları sosyal medya hesabından "Bakla yarışı" notuyla yayınladı.

Burak Hakkı anneannesiyle bakla ayıkladı

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