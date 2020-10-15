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15.10.2020 - 11:53 |

Burak Hakkı ceviz hasadına başladı

Uzun süredir organik tarımla ilgilenen oyuncu Burak Hakkı; bakla, kayısı, kiraz ve ceviz yetiştiriyor.

Burak Hakkı ceviz hasadına başladı
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Burak Hakkı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde yer alan 35 bin metrekarelik arsasına kurduğu çiftliğinde hasada başladı.

Yılın büyük bölümünü ürünleriyle ilgilenerek geçiren oyuncu, önceki gün ceviz hasadı için çiftliğine gitti. Traktörün başına geçen ve hummalı bir şekilde çalışan Burak Hakkı, cevizlerini toplayıp yıkadı.

Burak Hakkı ceviz hasadına başladı

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