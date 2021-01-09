Burak Özçivit: Eşimle sık sık görüşüyoruz

Oyuncu çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, önceki gün Bebek sahilinde görüntülendi. Geçtiğimiz yıl aldığı milyonluk Ferrari’siyle gövde gösterisi yapan Özçivit, rol aldığı ‘Kuruluş Osman’ dizisinin çekimlerinin güzel geçtiğini söyledi. Oyuncu, “Seyircimiz diziyi seviyor. Yılbaşı sebebiyle biraz ara verdik. O yüzden eşimle sık sık görüşüyoruz” dedi.

Anne olduktan sonra oyunculuğa ara veren Fahriye Evcen, oğulları Karan için nazar korkusu yaşamadıklarını belirtip "Hiç öyle korkumuz falan yok, ayrıca öyle çıkabilecek bir ortam da yok. Onu korumak adına fazla çıkaramıyoruz" demişti.

Evcen, "Setlere ne zaman dönüyorsunuz?" sorusuna, "Şu an oğlumla ilgileniyorum, doğru iş olduğunda mutlaka olacaktır şu an netleşen proje yok. Şu an duruyorum. Bugün de uzun bir aradan sonra ilk defa alışveriş için çıktık. Net bir şey yok ama planım var. Çocukla nasıl olacak göreceğiz artık yavaş yavaş onu da alıştırarak olacak herhalde" şekilde cevap vermişti.

"ÇOCUKLUĞUNU YAŞASIN"

Fahriye Evcen "Çocuğunuz için pahalı ve markalı kıyafetler almayı tercih eder misiniz?" sorusuna, "Bizim için en önemli olan şey bolca eğlenmesi çocukluğunu yaşaması, biz başka şeye dikkat etmiyoruz, eğlenceli ve güzel yetişmesi önemli" yanıtını verdi.

"DİYETİM YOK"

Doğum sonrası verdiği kilolarıyla ilgili de konuşan oyuncu, "Özel bir diyetim yok. Karan'ın peşinden koşturunca böyle oluyor" demişti.

Üç yıl önce dünyaevine giren çift, 2019'da oğulları Karan'ı kucağına aldı.