Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e 170 bin TL'lik saat

Burak Özçivit, bir yaşına girecek oğlu Karan’a bakıp, setlerden uzak kalma fedakârlığı gösteren eşi Fahriye Evcen’e sürpriz yaptı. Oyuncunun, değeri yaklaşık 170 bin TL olan Rolex Datejust Gold model saati eşine hediye ettiği öğrenildi.

Saat karşısında çok mutlu olan Evcen, salgın nedeniyle evinden çıkmayarak, eşi ve çocuğuyla ilgileniyor. Doğal ürünlerle yemek hazırlayan oyuncunun, önümüzdeki seneden itibaren gelen teklifleri değerlendireceği de konuşuluyor.