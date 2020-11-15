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HaberlerMagazin Haberleri Burak Yeter: Dünyanın en iyi 100 DJ'i arasındayım
15.11.2020 - 16:45 |

Burak Yeter: Dünyanın en iyi 100 DJ'i arasındayım

Ünlü DJ Burak Yeter, geçtiğimiz gün Vadistanbul’da objektiflere takıldı. Restoran çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Yeter, "Dünyanın en iyi 100 DJ'i arasına girdim" dedi.

Burak Yeter: Dünyanın en iyi 100 DJ'i arasındayım
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Ünlü DJ Burak Yeter, geçtiğimiz gün Vadistanbul’da objektiflere takıldı. Bir restoranda yemek yedikten sonra muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan Yeter, "Bildiğiniz üzere albüm çıkarmıştım şimdi ise dünyanın en iyi 100 DJ'i arasına girdim. Arkadaşlarımla kutlama yaptık sağ olsunlar beni yalnız bırakmadılar" diye konuştu.

Burak Yeter: Dünyanın en iyi 100 DJi arasındayım

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