Burak Yılmaz'ın neşesi yerinde

Öğlen saatlerinde Cemal Güzel ile buluşan Burak Yılmaz'ın keyfi bir hayli yerindeydi.

Uzun süredir görüşemediğini söylediği yakın arkadaşı ile öğle yemeği yiyen Yılmaz, yemek sonrası kısa bir alışveriş turu yapmayı da ihmal etmedi.