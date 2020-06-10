10.06.2020 - 12:17 |
Burak Yılmaz'ın neşesi yerinde
Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Burak Yılmaz, önceki gün yakın dostu iş insanı Cemal Güzel ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Öğlen saatlerinde Cemal Güzel ile buluşan Burak Yılmaz'ın keyfi bir hayli yerindeydi.
Uzun süredir görüşemediğini söylediği yakın arkadaşı ile öğle yemeği yiyen Yılmaz, yemek sonrası kısa bir alışveriş turu yapmayı da ihmal etmedi.
Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiSon dakika haberine göre DJ’lik yapan 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, bu sabaha karşı geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Çalışır'ın ölüm haberini yakın arkadaşı Samet Liçina verdi. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.