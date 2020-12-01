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01.12.2020 - 12:25 |

Burak Yörük alışveriş turunda

Oyuncu Burak Yörük, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Burak Yörük alışveriş turunda
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'Baraj' dizisinde 'Tarık' karakterini canlandıran Burak Yörük, "Yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Çok şükür ne oyuncularda, ne de set çalışanlarında bir hastalık şu ana kadar görülmedi. Bir aksaklık olmadan çekimlerimize devam ediyoruz" dedi.

Pazartesi gününün boş günleri olduğunu söyleyen Yörük, "Tek bir izin günümüz var. Bugün almam gereken birkaç ürün vardı, onları almaya geldim" şeklinde konuştu.

Magazin Haberleri Bülteni (1 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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