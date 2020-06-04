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HaberlerMagazin Haberleri Burcu Biricik - Emre Yetkin çiftinin kahvaltıları şaşırttı!
04.06.2020 - 07:37 |

Burcu Biricik - Emre Yetkin çiftinin kahvaltıları şaşırttı!

Oyuncu Burcu Biricik ile reklamcı eşi Emre Yetkin, önceki gün kahvaltıda yedikleri makarnalarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Burcu Biricik - Emre Yetkin çiftinin kahvaltıları şaşırttı!
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2016 yılında dünyaevine giren Burcu Biricik ile Emre Yetkin'in mutlu birlikteliği devam ediyor. Sosyal medya hesabından eşiyle olan anlarını sık sık paylaşan Burcu Biricik, son olarak kahvaltıda makarna yedikleri anı paylaştı.

İki tabak makarnayı "Günaydın" diyerek takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu ve eşinin kahvaltısı takipçilerini şaşırttı.

Burcu Biricik - Emre Yetkin çiftinin kahvaltıları şaşırttı

 

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