11.07.2020 - 07:38 | | UMUT ÜNVER
Burcu Biricik eşiyle hastanede görüntülendi
31 yaşındaki oyuncu Burcu Biricik, önceki gün eşi Emre Yetkin’le hastanede görüntülendi.
Oyuncu Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin, corona virüs nedeniyle uzun süredir evlerinde karantina altındaydı. Emre Yetkin, bir film setini bitirip, başka projeye başlayacağı için Covid-19 testi yaptırdı.
Bir probleminin olmadığını söyleyen Yetkin, daha sonra eşiyle motosiklete binerek, oradan ayrıldı.
Burcu Biricik, reklamcı Emre Yetkin ile 2015 yılında nişanlanmıştı. Çift 30 Temmuz 2016 tarihinde ise evlendi.