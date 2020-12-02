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02.12.2020 - 12:10 |

Burcu Biricik, 'Kırmızı Oda'da

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Kırmızı Oda' yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Diziye bu hafta Burcu Biricik konuk olacak.

Burcu Biricik, 'Kırmızı Oda'da
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Başrolünde Binnur Kaya'nın olduğu, OGM Pictures imzalı 'Kırmızı Oda'ya yeni konuk oyuncular gelmeye devam ediyor.

Cem Karcı'nın yönettiği Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı diziye Burcu Biricik konuk oluyor. Gerçek hayat öykülerini izleyicilere aktaran dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlandı.

'Kırmızı Oda'da 'Boncuk karakterine hayat verecek olan Biricik'in dizide kaç bölüm rol alacağı ise henüz net değil. 

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