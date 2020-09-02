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02.09.2020 - 09:26 | | MESUT YILMAZ

Burcu Biricik: Sette maskesiz dolaşmıyoruz

Oyuncu Burcu Biricik, önceki akşam Arnavutköy’de bir mekanda objektiflere yansıdı. Bir arkadaşı ile birlikte yemek yiyen oyuncu, keyifli geçen sohbet sonrası basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.

Burcu Biricik: Sette maskesiz dolaşmıyoruz
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Yeni dizisinde temizlikçi bir kadını canlandıracak olan Burcu Biricik, “Çok heyecanla beklediğim, çok heyecanla çektiğim bir set” dedi.

Temizlik ile arasının iyi olduğunu belirten oyuncu, “Anneannem ile büyüdüğüm için, ona yardım ettiğim için temizliğe elim alışkındır” şeklinde konuştu.

Sette koronavirüs salgına karşı önlemler aldıklarını vurgulayan Biricik, “Çok tedbirli davranıyoruz. Set çok güvenli bir şekilde devam ediyor. Düzenli testlerimiz yapılıyor biraz daha içimiz rahat. Sette maskesiz kimse dolaşmıyor” ifadelerini kullandı.

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