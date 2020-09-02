Burcu Biricik: Sette maskesiz dolaşmıyoruz

Yeni dizisinde temizlikçi bir kadını canlandıracak olan Burcu Biricik, “Çok heyecanla beklediğim, çok heyecanla çektiğim bir set” dedi.

Temizlik ile arasının iyi olduğunu belirten oyuncu, “Anneannem ile büyüdüğüm için, ona yardım ettiğim için temizliğe elim alışkındır” şeklinde konuştu.

Sette koronavirüs salgına karşı önlemler aldıklarını vurgulayan Biricik, “Çok tedbirli davranıyoruz. Set çok güvenli bir şekilde devam ediyor. Düzenli testlerimiz yapılıyor biraz daha içimiz rahat. Sette maskesiz kimse dolaşmıyor” ifadelerini kullandı.