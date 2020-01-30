30.01.2020 - 16:34 |
Burcu Esmersoy: Beğenilerimin altında art niyet aramayın
Eski eşi Berk Suyabatmaz ile Berrak Tüzünataç'ın fotoğraflarını beğenmesi nedeniyle çok tartışılan sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.
Öğle saatlerinde AVM'ye gelen ve Markalar Sokağı'nda gazeteciler ile karşılaşan Burcu Esmersoy, "Siz sormadan ben cevaplayayım; takip ettiğim herkesi beğendiğim gibi o fotoğrafı da beğendim. Beğenilerimin altında art niyet aramayın, hepinizi öpüyorum" dedi.
Soru almayan sempatik sunucu, akşam saatlerine kadar alışveriş yaparak stres attı.