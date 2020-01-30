Burcu Esmersoy: Beğenilerimin altında art niyet aramayın

Öğle saatlerinde AVM'ye gelen ve Markalar Sokağı'nda gazeteciler ile karşılaşan Burcu Esmersoy, "Siz sormadan ben cevaplayayım; takip ettiğim herkesi beğendiğim gibi o fotoğrafı da beğendim. Beğenilerimin altında art niyet aramayın, hepinizi öpüyorum" dedi.

Soru almayan sempatik sunucu, akşam saatlerine kadar alışveriş yaparak stres attı.