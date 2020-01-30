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HaberlerMagazin Haberleri Burcu Esmersoy: Beğenilerimin altında art niyet aramayın
30.01.2020 - 16:34 |

Burcu Esmersoy: Beğenilerimin altında art niyet aramayın

Eski eşi Berk Suyabatmaz ile Berrak Tüzünataç'ın fotoğraflarını beğenmesi nedeniyle çok tartışılan sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.

Burcu Esmersoy: Beğenilerimin altında art niyet aramayın

Öğle saatlerinde AVM'ye gelen ve Markalar Sokağı'nda gazeteciler ile karşılaşan Burcu Esmersoy, "Siz sormadan ben cevaplayayım; takip ettiğim herkesi beğendiğim gibi o fotoğrafı da beğendim. Beğenilerimin altında art niyet aramayın, hepinizi öpüyorum" dedi.

Soru almayan sempatik sunucu, akşam saatlerine kadar alışveriş yaparak stres attı.

30 Ocak 2020 Magazin Haberleri Bülteni30 Ocak 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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