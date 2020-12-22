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22.12.2020 - 11:46 |

Burcu Esmersoy: 'Çok geziyor' diyecekler

Sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.

Burcu Esmersoy: 'Çok geziyor' diyecekler
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Markalar Sokağı'nda aracına bineceği sırada gazetecilerle karşılaşan ve muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan Burcu Esmersoy, "Bugün birkaç yerde daha çekildim, 'çok geziyor.' diyecekler. Yoğun bir gün geçiriyorum, aslında bu kadar gezmiyorum" dedi.

Fotoğrafını çeken muhabirlerden müsaade isteyen sunucu, "Biraz acelem var, daha geniş bir zamanda konuşuruz" diyerek, aracına binip AVM'den ayrıldı.

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