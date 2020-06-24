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24.06.2020 - 09:10 | | MESUT YILMAZ

Burcu Esmersoy oyunculuğa göz kırptı

Sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Armutlu Steakroom’daydı. Ünlü sunucu, arkadaşlarıyla buluşup yemek yedi, çıkışta covid-19 salgınına karşı maske takarak önlem aldığı görüldü.

Burcu Esmersoy oyunculuğa göz kırptı
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Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Burcu Esmersoy, corona virüs salgını nedeniyle yer alacağı program çekimlerinin askıya alındığı söyledi.

Güzel sunucu, "Bir dizide konuk oyuncu olarak görüşmeler yapıyoruz. Sürpriz bir proje” dedikten sonra arabasına geçerek evinin yolunu tuttu.

Magazin Haberleri Bülteni (24 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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