24.06.2020 - 09:10 | | MESUT YILMAZ
Burcu Esmersoy oyunculuğa göz kırptı
Sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Armutlu Steakroom’daydı. Ünlü sunucu, arkadaşlarıyla buluşup yemek yedi, çıkışta covid-19 salgınına karşı maske takarak önlem aldığı görüldü.
Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Burcu Esmersoy, corona virüs salgını nedeniyle yer alacağı program çekimlerinin askıya alındığı söyledi.
Güzel sunucu, "Bir dizide konuk oyuncu olarak görüşmeler yapıyoruz. Sürpriz bir proje” dedikten sonra arabasına geçerek evinin yolunu tuttu.