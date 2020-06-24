Burcu Esmersoy oyunculuğa göz kırptı

Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Burcu Esmersoy, corona virüs salgını nedeniyle yer alacağı program çekimlerinin askıya alındığı söyledi.

Güzel sunucu, "Bir dizide konuk oyuncu olarak görüşmeler yapıyoruz. Sürpriz bir proje” dedikten sonra arabasına geçerek evinin yolunu tuttu.