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06.02.2020 - 14:06 |

Burcu Güneş: Sanatçıdan dost olur

Şarkıcı Burcu Güneş, önceki gün City's AVM'de objektiflere takıldı.

Burcu Güneş: Sanatçıdan dost olur

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Burcu Güneş, sanat dünyasında yaşanan polemiklerden uzak durmaya özen göstermeye çalıştığını belirterek,"Enerjimizi bunlarla harcamamamız gerek. Harcayanların zaten ne iş yaptığını sorgulamak lazım. Benim gerçek işim sanat yapmak" dedi.

Burcu Güneş, "Sanatçıdan dost olmaz" açıklamaları sorulunca, "Ben tam tersi düşünüyorum, sanatçıdan dost olur ama bizim ülkede insanlarda böyle bir korku var. Herkes birbirinin arkadan kuyusunun kazılacağını zannettiğini düşünerek hiç kimse birbirine güvenemiyor" şeklinde konuştu.

Magazin Haberleri Bülteni (6 Şubat 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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