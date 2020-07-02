Burcu Kara: Bu sene yaz geç geldi

Karantina sürecini evinde geçiren ve yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin ruh hallerini aktaran Burcu Kara, bu defa Bursa’dan yaptığı paylaşımla sevenlerini kalbine dokundu.

Kirazdan yapılmış küpeleriyle objektif karşısına geçen Burcu Kara, en çok sevdiği meyve çeşidi olan kirazla ilgili şunları yazdı:

“En sevdiğim meyve ve en sevdiğim çeşidi… Bizim buralarda köy kirazı derler.Sarı pembe olur, hiç bir zaman Napolyon gibi sert ve koyu renkli olmaz. Belki de çok makbul bile değildir. Ama benim çocukluğum bu ve bulduğum zaman çok mutlu oluyorum. Bu sene yaz geç geldi ve bunlar da olmakta gecikti. Biz yine de böceklenmeden toplayalım istedik.”