Burcu Kara'dan koronavirüs önlemli kutlama

Koronavirüs salgını nedeniyle sadece aile fertlerinin bulunduğu sınırlı sayıda davetli kabul eden Burcu Kara, maske ve mesafe kuralına uyulmasına da dikkat etti.

Ünlü oyuncu, üç yaşına giren oğlunun isteği üzerine kırmızı araba temalı konsept hazırladı. Burcu Kara ve eşi Fırat Parlak, doğum günü sonrasında oğulları Ali Çınar ile eğlenceli fotoğraflar çektirdi.