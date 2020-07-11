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11.07.2020 - 08:51 |

Burcu Kıratlı ve şarkıcı Sinan Akçıl'dan evlilik sinyali

Oyuncu Burcu Kıratlı ve şarkıcı Sinan Akçıl, önceki gün bir dostlarının nişan törenine katıldı. Daha önce Amsterdam'da evlenip 9 ay sonra boşanan ikili, yeniden aşka geldi.

Burcu Kıratlı ve şarkıcı Sinan Akçıl'dan evlilik sinyali
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Takvim'in haberine göre; arkadaşlarının nişan töreninde tekrar evleneceklerinin sinyalini veren Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, "Bu kez yurt dışında değil ülkemizde evleneceğiz. Ülkemiz bize uğurlu gelecektir" dedi.

Akçıl ve Burcu’nun bir küs bir barışık halleri ise sosyal medyanın diline düştü. Bazı kullanıcılar ‘Evliliği çok yanlış anlamışlar’ derken, bazıları da ‘Çocuk oyuncağı mı bu’ diyerek tepki gösterdi.

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Cadde Yazarları

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