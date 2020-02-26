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26.02.2020 - 15:29 |

Burcu Özberk'in acelesi var

'Afilli Aşk' dizisinin 'Ayşe'si Burcu Özberk, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Burcu Özberk'in acelesi var

Basın danışmanı ile birlikte İstinyePark'a gelen Burcu Özberk, Markalar Sokağı'nda alışverişin tadını çıkardı. Güzel oyuncu, daha sonra Masa Restaurant'a geçerek yemek yedi.

Vale noktasında aracını teslim aldığı sırada görüntülenen Özberk, "Şimdi acelemiz var ama söz bir sonraki geldiğimde özel poz vereceğim" diyerek, hızla bindiği aracıyla AVM'den ayrıldı.

    27 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni27 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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    Cadde Yazarları

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