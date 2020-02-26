Burcu Özberk'in acelesi var

Basın danışmanı ile birlikte İstinyePark'a gelen Burcu Özberk, Markalar Sokağı'nda alışverişin tadını çıkardı. Güzel oyuncu, daha sonra Masa Restaurant'a geçerek yemek yedi.

Vale noktasında aracını teslim aldığı sırada görüntülenen Özberk, "Şimdi acelemiz var ama söz bir sonraki geldiğimde özel poz vereceğim" diyerek, hızla bindiği aracıyla AVM'den ayrıldı.