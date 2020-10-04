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04.10.2020 - 16:01 |

Burcu Şendir'in alışveriş tarzı

İş insanı Necmettin Karabacak’ın eski eşi Burcu Şendir, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi.

Burcu Şendir'in alışveriş tarzı
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Yakın bir dostuyla birlikte geldiği alışveriş merkezinde bir restoranda beraber yemek yiyip sohbet eden ikili, daha sonra açık alanda bulunan alanda gezintiye çıktı.

Tatilden yeni geldiğini söyleyen Şendir, daha sonra yaklaşık üç saat kaldığı alışveriş merkezinden kendi aracıyla ayrıldı. Ayrıca şık kombiniyle dikkat çeken sosyetik güzel, sempatik ve keyifli halleriyle objektiflere yansıdı.

Burcu Şendirin alışveriş tarzı

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