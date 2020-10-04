Burcu Şendir'in alışveriş tarzı

Yakın bir dostuyla birlikte geldiği alışveriş merkezinde bir restoranda beraber yemek yiyip sohbet eden ikili, daha sonra açık alanda bulunan alanda gezintiye çıktı.

Tatilden yeni geldiğini söyleyen Şendir, daha sonra yaklaşık üç saat kaldığı alışveriş merkezinden kendi aracıyla ayrıldı. Ayrıca şık kombiniyle dikkat çeken sosyetik güzel, sempatik ve keyifli halleriyle objektiflere yansıdı.