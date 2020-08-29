Burcu Şendir'in toplantı günü

Yakın bir dostuyla birlikte geldiği AVM’de Cantinery Restaurant'da yemek yiyip sohbet eden Burcu Şendir, daha sonra açık alanda bulunan alanda gezintiye çıktı.

Tatilden yeni geldiğini söyleyen Şendir, "Tatil bitti artık iş zamanı. Bugün de toplantımızı yapmak için bir araya geldik" dedi.