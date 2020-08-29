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29.08.2020 - 11:02 |

Burcu Şendir'in toplantı günü

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Burcu Şendir, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Burcu Şendir'in toplantı günü
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Yakın bir dostuyla birlikte geldiği AVM’de Cantinery Restaurant'da yemek yiyip sohbet eden Burcu Şendir, daha sonra açık alanda bulunan alanda gezintiye çıktı.

Tatilden yeni geldiğini söyleyen Şendir, "Tatil bitti artık iş zamanı. Bugün de toplantımızı yapmak için bir araya geldik" dedi.

Hadise ve Benek’in film keyfiŞarkıcı Hadise, uzun bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım'la birlikte... Karantina dönemini de birlikte geçiren çift, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından iyi giden aşklarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Hadise bu defa Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek için açtığı Instagram hesabından paylaşım yaptı.
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Cadde Yazarları

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