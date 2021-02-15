Buruk kutlama

Kısa bir süre önce eşi Osman Göksu’yu kaybeden Feride Göksu, aralarında Belkıs Aksoy, Elçin Gümrüçüoğlu, Sedef Cauki ve Yıldız Arhan gibi birkaç dostunun da katıldığı AIsit’teki evlerinde, doğum gününü kutladı. İş insanı, eşinin hatıralarıyla dolu olan kitabını dostlarına imzalayıp, takdim etti.