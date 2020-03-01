BURUN ESTETİĞİNDE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Burnumuz, yüz ifademizi ve yüz estetiğimizi belirleyen, şekillendiren en önemli parçamız... Burun estetiği, Türkiye’de en çok tercih edilen estetik operasyonların başında geliyor. Az çok herkesin fikri olduğu bu operasyonla ilgili doğru bilinen üç yanlışı Dr.Murat Mersin açıklıyor.

1. Burun estetiği basit bir ameliyattır!

Burun estetiği, bilinenin aksine zor bir operasyondur. Başarılı bir ameliyat için burnun anatomik yapısına hakim, estetik anlayışı doğru olan bir cerrahla güvenli bir şekilde ilerlenmelidir.

2. Estetik ameliyat geçirmiş burun doğal görünmez.

Ameliyatın amacı, burnun görüntüsünü iyileştirmek ve daha estetik bir yüz oluşturmaktır. Bundan uzaklaşmadığınız sürece ortaya çıkacak sonuç, elbette doktorun deneyimine estetik ve doğallık anlayışına bağlıdır.

3. Ameliyat için istediğim burnu seçebilirim.

Güzel görünen bir burun, bir başka kişide iyi durmayabilir. Bunun nedeni herkesin yüz özelliklerinin birbirinden farklı olmasıdır. Bu nedenle hastaya özel ameliyat planı tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Doktorlar, hastaların beklentilerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığından emin olmalıdır.