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22.08.2020 - 15:33 |

Buse Bahçekapılı'dan öncesi-sonrası paylaşımı

Buse Terim Bahçekapılı, doğumdan sonra kilo almış, Eylül 2019’da diyete girmişti. Bahçekapılı, o günden beri diyetini hiç bozmadı ve 25 kilo verdi.

Buse Bahçekapılı'dan öncesi-sonrası paylaşımı
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Buse Bahçekapılı Eylül 2019’da diyete girmiş, 83’ten 58 kiloya düşmüştü. Buse, dün hem eski hem de en yeni halini Instagram’da paylaşıp altına şöyle yazdı:
“Kendime sağlıklı beslenmeyi ve daha iyi yaşamayı öğrettiğim için teşekkür ediyorum.”

ARALIKLI ORUÇ SİSTEMİYLE ZAYIFLADI 
Mide ameliyatı geçirdiği yönündeki iddialar ile ilgili Buse Terim şu açıklamayı yapmıştı: “Sağlıksız yaşadığımı fark ettiğim noktada karar verdim, özüme dönmek istedim. Midemi küçülttürdüğümü iddia edenler oldu. Gülüyorum sadece. Korkarım zaten."

İki çocuk annesi Terim, "Benim uyguladığım sistem aralıklı oruç. Bu sisteme ben eylül sonu başladım, iki öğün beslendim. Aralarda tabii ki ara öğün yaptım ama ana öğün olarak bir kahvaltı öğünü bir öğlen ve akşamı birleştirdiğim son öğünü yiyordum." demişti.

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Buse Bahçekapılıdan öncesi-sonrası paylaşımı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kızı Buse Bahçekapılı’nın dün doğum günüydü. Kutlamayı kızları Nil, Naz ve 2014’te evlendiği Volkan Bahçekapılı ile Bodrum’da yaptı. Volkan, 30 yaşına basan Buse için şunları söyledi; “Aşkım, hayat arkadaşım, dert ortağım, ilk göz ağrım, gençliğim, dualarımın sebebi. Diğer yarım seni çok seviyorum.”

Buse Bahçekapılıdan öncesi-sonrası paylaşımı

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