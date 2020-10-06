MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Buse Varol: Kız çocuğu güzelliği alır diyorlardı, doğruymuş
06.10.2020 - 13:11 |

Buse Varol: Kız çocuğu güzelliği alır diyorlardı, doğruymuş

Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Buse Varol, sosyal medya hesabından oğlu Burak ile çekilen pozunu paylaştı. Kızını kucağına almak için gün sayan Varol, "...Bana bakmayın hiç, kız çocuğu güzelliği alır diyorlardı, doğruymuş..." dedi.

Buse Varol: Kız çocuğu güzelliği alır diyorlardı, doğruymuş
ABONE OL

Alişan ile Buse Varol, 2018 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuş, geçen yıl ilk bebekleri Burak'ı kucaklarına almıştı. Çift, geçen aylarda ise müjdeyi patlatmış ve bir bebekleri daha olacağını duyurmuşlardı.

Şimdilerde ikinci bebeğine kavuşmak için gün sayan Buse Varol, sosyal medyadan hamilelik sürecini paylaşmaya devam ediyor. Bir kız çocuğu bekleyen Varol, Instagram hesabından oğlu Burak'la yeni bir karesini paylaştı. Paylaşımına, "Burak'ın poz ver deyince ilk hareketi bu. Bana bakmayın hiç, kız çocuğu güzelliği alır diyorlardı, doğruymuş, burnum her sabah düzenli olarak şişiyor. 21. Hafta" notunu düştü.

Buse Varol'un paylaşımına; kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Buse Varol: Kız çocuğu güzelliği alır diyorlardı, doğruymuş

Magazin Haberleri Bülteni (6 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Duygu Özaslan kimdir, kaç yaşında? Duygu Özaslan biyografisi

Duygu Özaslan kimdir, kaç yaşında? Duygu Özaslan biyografisi

Gamze Erçel'den Aylin Mavi paylaşımı

Gamze Erçel'den Aylin Mavi paylaşımı

MasterChef'te Mavi takımın kaptanı kim oldu? Kaptanlık düellosunu hangi isim kazandı?

MasterChef'te Mavi takımın kaptanı kim oldu? Kaptanlık düellosunu hangi isim kazandı?

Kobra Murat kimdir, kaç yaşında? Kobra Murat'ın gerçek ismi nedir?

Kobra Murat kimdir, kaç yaşında? Kobra Murat'ın gerçek ismi nedir?

Sıradaki Haber