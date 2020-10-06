Buse Varol: Kız çocuğu güzelliği alır diyorlardı, doğruymuş

Alişan ile Buse Varol, 2018 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuş, geçen yıl ilk bebekleri Burak'ı kucaklarına almıştı. Çift, geçen aylarda ise müjdeyi patlatmış ve bir bebekleri daha olacağını duyurmuşlardı.

Şimdilerde ikinci bebeğine kavuşmak için gün sayan Buse Varol, sosyal medyadan hamilelik sürecini paylaşmaya devam ediyor. Bir kız çocuğu bekleyen Varol, Instagram hesabından oğlu Burak'la yeni bir karesini paylaştı. Paylaşımına, "Burak'ın poz ver deyince ilk hareketi bu. Bana bakmayın hiç, kız çocuğu güzelliği alır diyorlardı, doğruymuş, burnum her sabah düzenli olarak şişiyor. 21. Hafta" notunu düştü.

Buse Varol'un paylaşımına; kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.