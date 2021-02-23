Buse Varol kızının adını koluna yazdırdı

Oyuncu Buse Varol ile şarkıcı Alişan, Mayıs 2018'de nikah masasına oturdu. Çift, Şubat 2019'da da ilk bebekleri Burak'ı, geçtiğimiz hafta ise kızları 'Eliz'i kucaklarına aldı.

İkinci kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Alişan ve Buse Varol, hastane odasından paylaştıkları mutlu aile pozları ile çok konuşulmuştu.

KIZININ ADINI DA KOLUNA YAZDIRDI

Şimdilerde minik kızı ve oğlu Burak ile geçirdiği anları takipçileriyle paylaşan Buse Varol, Eliz'in adını koluna yazdırdığını gözler önüne serdi.

Daha önce oğlu Burak'ın da adını bileğine yazdıran çiçeği burnunda anne, aynı dövmeden kızı Eliz için de yaptırdı. Varol, bileğinin fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladı.

"TARİFİ OLMAYAN DUYGULAR YAŞADIK"

Öte yandan iki çocuğuyla hastane odasında peş peşe poz veren çiftten Buse Varol, duygusal anlarını sosyal medya hesabından duygu yüklü bir notla paylaşmıştı.

Oğlu Burak ile kardeşinin ilk tanışma anını da yayınlayan Varol, paylaşımına "Allah'a annelik duygusunu ikinci kez yaşattığı için ne kadar şükretsem az. Tarifi olmayan ne güzel duygular yaşadık. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah. Hayattaki en büyük şansım Alişan gibi bir eşe sahip olmak. Mükemmel bir koca ve mükemmel bir babasın sen. Dünyaya hoş geldin kızım. Tüm güzellikler seninle olsun. Bakmaya bile kıyamıyorum sana. Ayrıca Burak gibi bir abin olduğu için çok şanslısın Eliz" notunu düşmüştü.

563 BİN TL!

Takvim'in haberine göre; evlilikleri ile magazin dünyasının örnek çifti olarak gösterilen ikiliden Alişan, eşi Buse Varol Tektaş'a, unutamayacağı bir hediye almış. Oğlu Burak'ın doğumundan sonra eşine lüks bir cip hediye eden Alişan, bu kez ise Buse Varol'un ayaklarını yerden kesmiş. Usta şarkıcı, eşine, 80 bin dolar değerinde yani yaklaşık 563 bin TL ödeyerek tektaş yüzük hediye etmiş.

Ünlü şarkıcı, bir erkek çocuğu dünyaya getiren eşine 600 bin TL değerindeki bu cipi hediye etmişti.



"AVUÇ İÇİ KADAR MUTLULUK"

Kızının yüzünü göstermemeyi tercih eden Buse Varol, Eliz'in elini tuttuğu bu kareye ise, "Avuç içi kadar mutluluk" notunu düşmüştü.