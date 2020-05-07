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07.05.2020 - 15:33 |

Büşra Develi: Daha sakin olmayı öğrendim

Oyuncu Büşra Develi, modacı Özgür Masur’un Instagram yayınına katıldı.

Büşra Develi: Daha sakin olmayı öğrendim
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İki haftadır corona virüs salgınının üzerindeki etkilerini hissetmeye başladığını belirten Büşra Develi, “İnsanın, doğanın karşısında hiçbir şey olmadığını hatırladık. Elimizde olan şeylerin kıymetini anladık. Kendi adıma daha sakin olmayı öğrendim. Bir sürü psikoloji kitabı okudum. Yemek yapıyorum, pizza yapmayı öğrendim. Kuru fasulyeden tut kremalı mantara kadar her şeyi yapıyorum” dedi.

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