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27.05.2020 - 12:05 |

Büşra Pekin: Bu haberi dört gözle bekliyoruz

Karantina günlerinde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu Büşra Pekin, eğlenceli videolarına bir yenisini daha ekledi.

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Corona virüs döneminde sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Büşra Pekin, paylaşımlarıyla takipçilerini eğlendirmeye devam ediyor. Pekin, Instagram hesabından paylaştığı son videoda milyonların duygularına tercüman oldu.

“Bakanım bu haberi dört gözle bekliyoruz” notunu düştüğü videoda Büşra Pekin'in videosu kısa sürede 400 bine yakın izlenme oranına ulaştı.

Büşra Pekin: Bu haberi dört gözle bekliyoruzKarantina günlerinde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu Büşra Pekin, eğlenceli videolarına bir yenisini daha ekledi.
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Cadde Yazarları

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