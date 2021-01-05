'Bütün planlar Ses'e göre yapılıyor'

Yılbaşı sonrası ilk kez alışveriş turuna çıkan Ümit-Seda Erdim çifti, birçok mağazada yeni sezon ürünleri inceledi. Alışveriş turları sırasında karşılaştıkları gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz veren oyuncu ve eşi, muhabirler ile ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Pandemi dolayısıyla kızları Ses'i kalabalık ortamlardan uzak tutmaya gayret gösteren çift, "Yanımızda olmasa bile bütün planlarımız Ses'e göre yapılıyor. Alışverişte bile ilk önce onun eksikleri alınıyor" dediler.