Büyük başarı

Bennu Gerede’nin 19 yaşındaki oğlu Miro, mezunları arasında Jessica Chastain, Anne Hathaway ve Adrien Brody gibi ünlü Hollywood yıldızlarının yer aldığı New York’taki The American Academy Of Dramatic Arts’ta, yüzde 100 burslu okumaya hak kazandı. İki dizi projesiyle görüşen Gerede, anlaşması halinde okulunu dondurma hakkını kullanarak, sete çıkacak.