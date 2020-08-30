Büyüleyen defile

Demet Şener ve Deniz Akkaya, Dosso Dossi Fashion Show’un 2020-21 kış kreasyonunun dijital platform defilesi çekimleri için Ağrı İshak Paşa Sarayı’nda yürüdü. 50’den fazla ülkede yayınlanacak organizasyonda ikiliye, Şevval Şahin, Buse İskenderoğlu, Ecem Çırpan, Simay Rasimoğlu, Pınar Tartan, Büşra Turan ile Yiğit Markus Aral’ın da olduğu 22 model eşlik etti.

İlk defa Ağrı’ya gittiğini belirten Şener, “Ülkemizin böyle çok kıymetli yerleri var. Onların değerini daha çok yükseltmek ve ortaya çıkartmak gerektiğini düşünüyorum” dedi. Akkaya ise, “Daha önce gelmediğim için üzgünüm. Pandemi sürecinin bize kazandırdığı en güzel şey, yurt dışına çıkamadığımız için ülkemizin güzelliklerini keşfetme fırsatı oldu” diye konuştu.