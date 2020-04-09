Günümüzün ‘Live Aid’i

Lady Gaga’yı en son Mont-reux’de canlı izlemiştim, Tony Bennett’le birlikte sahneye çıktığı konser tek kelimeyle harikaydı.

Şimdi ise Lady Gaga daha da harika bir şey yapıyor, 35 milyon dolarlık bir bağış topladı ve şimdi Lizzo, Billie Eilish, Elton John gibi isimlerin de yer alacağı bir TV konseri düzenliyor.

Koronavirüs salgınında sağlık çalışanlarına destek olabilmek için.

1985’te düzenlenen ‘Live Aid’ konserini hatırlayanlar olacaktır, en azından Freddie Mercury’nin hayatının anlatıldığı, Bryan Singer imzalı müthiş film ‘Bohemian Rhapsody’den.

Bob Geldof ve Midge Ure öncülüğünde Londra’daki Wembley Stadyumu ve Pensilvanya’daki John F. Kennedy Stadyumu’nda eş zamanlı gerçekleşen konserin amacı müzik aracılığıyla Etiyopya’daki açlığa yardım fonu toplamaktı.

Bu konserle bağış rekorları kırılmıştı.

Şimdi ise Lady Gaga, Global Citizen ile birlikte Dünya Sağlık Örgütü için bir haftada tam 35 milyon dolar bağış topladı.

Bu bağışla sağlık çalışanlarına malzeme desteği sağlanacak.

Ayrıca yeni ilaç ve aşı çalışmaları desteklenecek.

Lady Gaga’nın ‘One World: Together at Home’ (‘Bir Dünya, Evde Hep Beraber’) adını verdiği TV konserini Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel ve Stephen Colbert sunacak.

Paul McCartney’den Stevie Wonder’a birçok ismin şarkılarını seslendireceği konsere David Beckham, John Legend, Kerry Washington, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan ve Kovid-19 testleri pozitif çıkan Idris ve Sabrina Elba gibi isimler de katılacak.

Konser 18 Nisan’da ABD’de ve YouTube’da canlı, ertesi gün İngiltere’de banttan yayınlanacak.

‘Live Aid’den en büyük farkı ise telefonla bağış toplama maratonu yapılmayacak.

Lady Gaga, bu konseri para toplamak için değil, hepimizin bir olduğunu göstermek, sağlık çalışanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür etmek ve birbirimize moral vermek için yaptıklarını, sadece keyifle izlememizi istediklerini söylüyor.

18 Nisan’ı heyecanla bekliyoruz!

Türkiye’de de neden olmasın?

Bohemian Rhapsody’de ‘Live Aid’e katılması için Queen’in ne kadar peşinde koştuklarını çok net görmüştük.

Şimdi Lady Gaga’nın bir araya getirdiği isimlere bakınca insan ister istemez düşünüyor, bizde neden böyle bir amaç için tüm ünlü sanatçılar bir araya gelemiyor?..

Ünlü ünsüz herkesin hiç durmadan Instagram’dan canlı yayın yaptığı ve artık canlı yayınlardan bunaldığımız şu günlerde Lady Gaga gibi bir öncü çıkıp da hayranı çok olan tüm isimleri bir araya getirse ne kadar güzel olur.

Tabii bu TV konserinin özelliği sosyal mesafenin korunması, dolayısıyla aslında kimse yan yana gelmeyecek, herkes bulunduğu yerden konsere katılacak ve destek verecek.

Umalım, Türkiye’de de benzer bir organizasyon yapılsın, sağlık çalışanlarını desteklemek ve hepimize moral vermek için.

Müzede yoga

Müzelerimiz sadece çevrimiçi sergi turları düzenlemekle de kalmıyor, beden ve ruh sağlığımızı da düşünüyor.

Sakıp Sabancı Müzesi büyük ilgi gören ‘Müzede Yoga’ etkinliğini de çevrimiçi hale getirdi, Cihangir Yoga iş birliğiyle dün sabah ilk ders yapıldı. Cihangir Yoga eğitmenleriyle 50 dakikalık dersleri nisan ayı boyunca her çarşamba saat 08.00’de SSM’nin Instagram hesabından takip edebileceğiz.