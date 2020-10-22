Sanat eserleriyle saklambaç

Paris’te Grand Palais’de bu hafta sonu, 24-25 Ekim’de ilginç bir sergi var.

Perrotin Gallery’nin 20 sanatçısı birer eserlerini Grand Palais’nin farklı köşelerine sakladı.

Serginin özelliği her bir eseri ilk bulan kazanacak ve kendi koleksiyonuna katabilecek, belki de bu sayede ilk sanat eserini edinecek ve yeni bir koleksiyona başlayacak.

Peki ama Perrotin Gallery ve Grand Palais iş birliğiyle yapılan “Wanted!” adlı bu projeye hangi sanatçılar katılıyor?

Sadece birkaç isim sayalım, Takashi Murakami, JR, Emily Mae Smith, Daniel Arsham, Bharti Kher...

Sergi, çevrimiçi rezervasyon yaparak ücretsiz gezilebilecek.

Projenin çıkış noktası ise içinde bulunduğumuz belirsiz zamanlar olmuş.

Bu kadar belirsizliğin arasında çağdaş sanat dünyası da ister istemez daha yaratıcı projeler ve iş birlikleriyle dikkat çekmeye çalışıyor.

Malum bu kadar çok proje ve ses arasında öne çıkmak kolay değil.

Bakalım sergiyi kaç kişi gezecek?

Açılış daveti yerine TV programı

Birçok sanat galerisi için açılış davetleri hem ses getirme hem de satışlar açısından önemliydi.

Pandemi sonrası Türkiye’de sosyal hayat çok da değişmemiş olabilir, ama dünyada ikinci dalga nedeniyle büyük bir eve kapanış dönemi yaşanıyor.

İşte, önde gelen sanat galerilerinden Gagosian da bu durumdan negatif etkilenmemek için TV programı içeriği üretmeye başladı.

‘Gagosian Premieres’ başlıklı TV programı canlı yayınlanacak bir etkinlikler serisi olacak.

Galerideki sergileri gezmekten panellere hatta müzik performanslarına dolu dolu bir içerik hazırlanıyor.

Gagosian, sanatçılarını Malcolm Gladwell, Thurston Moore ve Jeff Tweedy gibi isimlerle bir araya getirip sergi açılış davetlerindeki ve koleksiyoner yemeklerindeki kadar ses getirmeyi umuyor.

Bizim galeriler de benzer çalışmalar yaparsa şaşırmamak lazım.

Kovid-19 zamanında sanat

Bu güncel konuyu bugün masaya yatıracak bir çevrimiçi panel var.

The American Turkish Society’nin (ATS) sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek olan panelin moderatörü ATS yönetim kurulu üyesi, güncel sanat platformu Spot Projects’in kurucusu Tansa Mermerci Ekşioğlu.

Konuşmacılar ise SAHA Derneği direktörü Çelenk Bafra, Brooklyn’deki stüdyo ve küratör programı ISCP’nin direktörü Susan Hapgood, Moon and Stars Project Grants danışmanı Binnaz Saktanber ve sanatçı Sarp Yavuz.

Çağdaş sanatta pandeminin etkilerini merak edenler kaçırmamalı!