Çağla Şıkel: Bacak kasımı photoshop zannetmeniz beni üzer!

Çağla Şıkel, formunu korumak için spordan vazgeçmiyor... 41 yaşındaki güzel, spor yaptığı anları sosyal medyada takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.

PHOTOSHOP YANITI!

Birçok ünlü daha iyi görünmek için photoshop'a başvuruyor. Çağla Şıkel, bu isimlerden biri olduğu iddialarına bakın ne yanıt verdi!

Bacaklarındaki kaslar için 'photoshop' yorumu yapılan iki çocuk annesi manken, Instagram'da "Bacak kasımı shop zannedenler olması beni üzer" yazılı yeni bir paylaşım yaptı.