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HaberlerMagazin Haberleri Çağla Şıkel: Bacak kasımı photoshop zannetmeniz beni üzer!
25.08.2020 - 14:03 |

Çağla Şıkel: Bacak kasımı photoshop zannetmeniz beni üzer!

Yıllardır fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken sunucu ve manken Çağla Şıkel, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa gelen yorumlara yanıt verdi.

Çağla Şıkel: Bacak kasımı photoshop zannetmeniz beni üzer!
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Çağla Şıkel, formunu korumak için spordan vazgeçmiyor... 41 yaşındaki güzel, spor yaptığı anları sosyal medyada takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.

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'Çağla Şıkel ve yeni sevgilisi'

PHOTOSHOP YANITI!
Birçok ünlü daha iyi görünmek için photoshop'a başvuruyor. Çağla Şıkel, bu isimlerden biri olduğu iddialarına bakın ne yanıt verdi!

Bacaklarındaki kaslar için 'photoshop' yorumu yapılan iki çocuk annesi manken, Instagram'da "Bacak kasımı shop zannedenler olması beni üzer" yazılı yeni bir paylaşım yaptı.

Çağla Şıkel: Bacak kasımı photoshop zannetmeniz beni üzer

Serap Paköz makyajsız haliyle şaşırttıÜnlü sunucu Serap Paköz, yeni sezonda 'Gerçeğin Peşinde' programıyla ekranlara döndü. Makyaj yaparken çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınlayan Paköz, herkesi şaşırttı. 55 yaşındaki sunucunun makyajsız halini görenler tanıyamadı.
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Cadde Yazarları

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