Corona virüs günlerinde sunuculuk yaptığı program devam ettiği için yoğun bir tempoda koşturmaya devam eden Çağla Şıkel baharı karşıladı.

Şıkel, sosyal medya hesabında paylaştığı son fotoğrafının altına “Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum? Yoksa böyle olduğumda mı gelir bahar? Ayrıca bunun seninle ne ilgisi var? Tabii ki ben böyle olduğum için bahar…” notunu düştü.