Çağla Şıkel: Evi satmak Emre ile aldığımız ortak bir karardı

Geçtiğimiz günlerde evini satılığa çıkartan ve sonrasında vazgeçen Çağla Şıkel, neden vazgeçtiğini şu sözlerle açıkladı:

"Evi satmak Emre (Altuğ) ile ortak aldığımız bir karardı. Çocuklar için bahçeli parklı bir yer alalım istedik fakat sonrasında vazgeçtik."

Ablasının doğum günü için hediye almaya çıktığını belirten Şıkel, tatil planı ve Bodrum'daki şezlong fiyatlarıyla ilgili, "Bin liralık şezlong fiyatları çok abartı, ama sonuçta tercih meselesi. İsteyen 35 liralık şezlongta kalır, isteyen bin lira verir. Beni soracak olursanız ben asla öyle bir para vermem. Geçtiğimiz yıl hatırlarsanız ayrana 40 lira verdiğimde bile isyan etmiştim. Çalışıp para kazanan birisiyim, para kolay kazanılmıyor, onun için de öyle bir parayı vermem. Zaten bizim orada evimiz var, tatilimizi evimizde geçireceğiz" açıklamasında bulundu.