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10.01.2021 - 15:56 |

Çağla Şıkel'den anne-oğul pozu

Manken Çağla Şıkel, şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen büyük oğlu Kuzey ile birlikte çekildiği karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

Çağla Şıkel'den anne-oğul pozu
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Sosyal medya hesabını aktif kullanan Çağla Şıkel, çocuklarıyla geçirdiği keyifli anları yayınlamaya devam ediyor. Şıkel, önceki gün oğlu Kuzey ile birlikte çekilen anne-oğul pozlarını paylaştı.

42 yaşındaki manken, fotoğraflarına "Aşırı sevmek" notunu düştü. Çağla Şıkel'in gönderisi kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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ÇOCUKLARI İÇİN BİR ARAYA GELİYORLAR

Öte yandan Çağla Şıkel, oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ ile 7 yıllık evliliğini 2015'te noktalamıştı. İkilinin, Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunuyor.

Boşandıktan sonra dostluklarını sürdüren Şıkel ve Altuğ, sık sık çocuklarıyla birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesaplarından yayınlıyor.

Çağla Şıkelden anne-oğul pozu

10 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni10 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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