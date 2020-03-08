MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Çağla Şıkel'den koronavirüs önlemi
08.03.2020 - 09:33 |

Çağla Şıkel'den koronavirüs önlemi

Son aylarda tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı ünlüler de önlem almaya başladı. Bu isimlerden biri de Çağla Şıkel oldu.

Çağla Şıkel'den koronavirüs önlemi

Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde çocukları Uzay ve Kuzey ile beraber doktora giderek kan testi yaptırdı. Hürriyet'in haberine göre; sağlıklı bir yaşam için doktorunun verdiği tavsiyelere harfiyen uyan Şıkel, şimdilerde kimseyle tokalaşmıyor, kalabalık yerlerden uzak duruyor, alışveriş merkezlerine gitmiyor. Ünlü manken, iş dışında tüm zamanını evinde geçiriyor.

7 Mart 2020 Magazin Habeleri Bülteni7 Mart 2020 Magazin Habeleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Kadınlar vazgeçmesin’

‘Kadınlar vazgeçmesin’

Yine zirvede

Yine zirvede

‘Beste yapmaya çapın yetmez’

‘Beste yapmaya çapın yetmez’

Yönetmen oranları...

Yönetmen oranları...

Sıradaki Haber