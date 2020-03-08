08.03.2020 - 09:33 |
Çağla Şıkel'den koronavirüs önlemi
Son aylarda tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı ünlüler de önlem almaya başladı. Bu isimlerden biri de Çağla Şıkel oldu.
Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde çocukları Uzay ve Kuzey ile beraber doktora giderek kan testi yaptırdı. Hürriyet'in haberine göre; sağlıklı bir yaşam için doktorunun verdiği tavsiyelere harfiyen uyan Şıkel, şimdilerde kimseyle tokalaşmıyor, kalabalık yerlerden uzak duruyor, alışveriş merkezlerine gitmiyor. Ünlü manken, iş dışında tüm zamanını evinde geçiriyor.