Çağla Şıkel'den koronavirüs önlemi

Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde çocukları Uzay ve Kuzey ile beraber doktora giderek kan testi yaptırdı. Hürriyet'in haberine göre; sağlıklı bir yaşam için doktorunun verdiği tavsiyelere harfiyen uyan Şıkel, şimdilerde kimseyle tokalaşmıyor, kalabalık yerlerden uzak duruyor, alışveriş merkezlerine gitmiyor. Ünlü manken, iş dışında tüm zamanını evinde geçiriyor.