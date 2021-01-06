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06.01.2021 - 12:20 |

Çağla Şıkel’i ölümle tehdit eden kişi bakın kim çıktı!

Çağla Şıkel, e-posta üzerinden “Seni ve çocuklarını öldüreceğim” tehdidi alması üzerine harekete geçerek şikayette bulunmuştu. Şıkel’i ölümle tehdit eden kişinin, cezaevinden izinli olarak çıkan R.S. olduğu öğrenildi. R.S., “Şıkel ve oğlunun videolarını gördüm. Özel hayatını çok ifşa ediyordu. Amacım onu uyarmaktı” dedi.

Çağla Şıkel’i ölümle tehdit eden kişi bakın kim çıktı!
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Çağla Şıkel, 17 Ekim'de gönderilen e-posta ile ölümle tehdit edildi. "Bak Çağla, yakında öleceksin. Seni ve çocuklarını öldüreceğim bu gece" yazılı mesaj üzerine korkuya kapılan ünlü manken, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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Çağla Şıkel'e korkunç tehdit: Seni ve çocuklarını öldüreceğim

CEZAEVİNDEN İZİNLİ OLARAK ÇIKMIŞ
Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, mail atan kişinin IP numarasını ve e-mail görüntüsünü savcılığa sunan Şıkel, söz konusu kişinin tespit edilerek cezalandırılmasını talep etti. Soruşturma kapsamında mesajı atan şahsın kimlik bilgileri tespit edildi. R.S. isimli sosyal medya kullanıcısının, mesajı attığı 17 Ekim'den bir gün önce hükümlü bulunduğu Balıkesir Cezaevi'nden izinli olarak çıktığı belirlendi.

Çağla Şıkel’i ölümle tehdit eden kişi bakın kim çıktı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR
İfadesi alınan R.S., "Sosyal medya hesabımdan yapılan paylaşımlarına baktım. Çağla Şıkel ve oğlunun videolarını gördüm. Özel hayatını çok ifşa ediyordu. Amacım Şıkel'i uyarmaktı" diyerek kendisini savundu. Savcılığın konuyla ilgisi soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

Çağla Şıkel’i ölümle tehdit eden kişi bakın kim çıktı

'HADSİZ' DİYEN ARTO'YA PARA CEZASI

Çağla Şıkel, kendisine sosyal medya üzerinden ağır hakaretlerde bulunan şarkıcı Arto hakkında da şikayette bulunmuştu.

Ünlü manken, Arto'nun sosyal medya hesabından "Televizyonda vücudunu 70 milyona göstermemeyi öğrensin, insan adaplı olur! Hadsiz, her haltı ye, 'Ben evliyim, benim çocuğum var' de. Hayırdır paraya mı ihtiyacın var, aç mı kaldın pislik, çalıştığın yerler paranı vermiyor mu?' şeklindeki paylaşımlarıyla kendisine hakaret ettiğini ifade etmişti. mahkeme, Arto'yu ünlü mankene yönelik ağır hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle 78 gün adli para cezasına çarptırdı. Ceza, günlüğü 20 TL'den bin 560 TL olarak hesaplandı. Taraflar, uzlaştırmaya yönlendirildi fakat kendisine yapılan hakareti kabul etmeyen Şıkel, uzlaşmayı reddetti.

Çağla Şıkel’i ölümle tehdit eden kişi bakın kim çıktı

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