Çağla Şıkel'in esnekliği şaşırttı

Şimdilerde sadece özel defileler için podyuma çıkan 41 yaşındaki Çağla Şıkel, Youtube kanalı üzerinden yayınlar yapıyor. Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni kazanan Şıkel, takipçilerini eğlendirmeyi de başarıyor.

Bir dönem baleyle de ilgilenen Çağla Şıkel, üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen esnekliğini kaybetmediğini paylaştığı video ile gösterdi. Bacağını 180 derecelik bir açı oluşturacak şekilde havaya kaldıran Şıkel bu paylaşıma; ‘Yeni haftaya giriş yapıyorumdur’ notunu düştü.