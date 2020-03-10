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10.03.2020 - 07:49 |

Çağla Şıkel'in esnekliği şaşırttı

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Çağla Şıkel, son paylaşımıyla esnekliğinden bir şey kaybetmediğini gözler önüne serdi.

Çağla Şıkel'in esnekliği şaşırttı

Şimdilerde sadece özel defileler için podyuma çıkan 41 yaşındaki Çağla Şıkel, Youtube kanalı üzerinden yayınlar yapıyor. Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni kazanan Şıkel, takipçilerini eğlendirmeyi de başarıyor.

Bir dönem baleyle de ilgilenen Çağla Şıkel, üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen esnekliğini kaybetmediğini paylaştığı video ile gösterdi. Bacağını 180 derecelik bir açı oluşturacak şekilde havaya kaldıran Şıkel bu paylaşıma; ‘Yeni haftaya giriş yapıyorumdur’ notunu düştü.

 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör

Yeni haftaya giriş yapıyorumdur. 🤷🏼‍♀️ #tiktok

Çağla Şıkel (@caglasikel)'in paylaştığı bir gönderi ()

Magazin Haberleri Bülteni (10 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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