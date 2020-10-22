‘Çağrı’yı dizideki gibi sanıyorlar’

Eda Taşpınar, “Fikir ayrılığı yaşıyoruz” dediği sevgilisi Çağrı Atakan’la Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Geçtiğimiz hafta bir mekanda sevgilisine laf atan kişiyle kavga ettiği haberleri sorulan oyuncu, şiddet yanlısı biri olmadığını belirterek, “Dizide iğrenç birini oynuyordum ama öyle şiddet durumum yok” dedi.

Araya giren sosyetik güzel ise, “Çağrı’yı herhalde oynadığı dizideki gibi sanıyorlar. Şiddetle alakası olan bir insan değil” diyerek, sevgilisine destek çıktı. El ele yürüyen çift, ayrılık haberlerini ise gülümseyerek, “Her şey yolunda, çok mutluyuz” sözleriyle yalanladı.