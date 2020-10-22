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Haberler Magazin Haberleri ‘Çağrı’yı dizideki gibi sanıyorlar’
22.10.2020 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

‘Çağrı’yı dizideki gibi sanıyorlar’

Bir süre önce ayrıldıkları iddia edilen Eda Taşpınar ve Çağrı Atakan, el ele görüntülendi

‘Çağrı’yı dizideki gibi sanıyorlar’
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Eda Taşpınar, “Fikir ayrılığı yaşıyoruz” dediği sevgilisi Çağrı Atakan’la Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Geçtiğimiz hafta bir mekanda sevgilisine laf atan kişiyle kavga ettiği haberleri sorulan oyuncu, şiddet yanlısı biri olmadığını belirterek, “Dizide iğrenç birini oynuyordum ama öyle şiddet durumum yok” dedi.
Araya giren sosyetik güzel ise, “Çağrı’yı herhalde oynadığı dizideki gibi sanıyorlar. Şiddetle alakası olan bir insan değil” diyerek, sevgilisine destek çıktı. El ele yürüyen çift, ayrılık haberlerini ise gülümseyerek, “Her şey yolunda, çok mutluyuz” sözleriyle yalanladı.

Magazin Haberleri Bülteni (21 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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